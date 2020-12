Encuesta DYM | El 64,6% de los españoles creen que las elecciones en EE UU han sido “limpias”

Esta encuesta coincide en el tiempo con la decisión del Colegio Electoral precisamente sobre el resultado de las elecciones. Se espera que simplemente confirme la victoria de Joe Biden, pero Trump no se da por vencido. “No, no ha terminado. Seguimos y vamos a seguir avanzando. Tenemos numerosos casos locales”, ha advertido el todavía presidente de Estados Unidos durante una conversación para uno de los programas de la cadena Fox News emitido este domingo.

Joe Biden, por su parte, genera indiferencia. Un 54% optaban por un “no sabe no contesta” en los días previos a las elecciones . Esa cifra bajó a un 41,7% tras plocamarse ganador. Eso sí, no genera opiniones negativas. Las mejores valoraciones las obtiene el presidente electo entre los votantes del PSOE (50,7%) y de Ciudadanos (41,2%).

You May Also Like