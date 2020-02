‘Encuentros’ y expresiones en arte

A lo largo de sus días, la artista Claudia Lamboglia ha tenido variados y continuos “encuentros” con la plástica. Y gracias a ella, cuenta, se ha topado con su propia evolución.

Aunque la escultura, la instalación y la joyería han sido sus últimas creaciones, estas la han llevado a sus orígenes: la pintura.

De ahí nace “Encuentros”, una muestra pictórica que Lamboglia prepara desde febrero pasado, y que inaugurará este jueves, a las 7:00 p.m., en el restaurante Segundo Muelle.

Íntima, envolvente y cálida: así define la artista a “Encuentros”, título de la exposición que tiene varios porqués. Las 10 pinturas ­recreadas con tintas de offset y óleo sobre lienzo y cartón viñeta­ presentan “al ser humano en compañía, descubriendo y disfrutando juntos de espacios naturales y nuevas atmósferas”, afirma la artista. Ese es el “encuentro” de la obra misma.

Lamboglia, por su parte, dice que se halló a sí en esta muestra, pues al armarla tuvo una “sensación muy especial” al reencontrarse con la pintura y “al ver lo que había evolucionado, influenciada de los trabajos que he realizado en el último año”.

Que no existan barreras entre el espectador y la obra es otro punto de “encuentro” que busca la artista con su muestra, “para que él se sienta incluido dentro de la misma”, alega.

Entre tonos naranja, verde y negro, la nueva exhibición cobra vida, y para la artista, más que un mensaje, la muestra tiene como intención crear sensaciones en su espectador.

“Personalmente, el resultado es casi terapéutico; disfruto de la sensación de sobrecogimiento y refuerzo mi amor por la pintura, por los espacios naturales, por la vida y por el amor mismo”, relata Lamboglia.

Para ella, el arte la mueve. “Es uno de mis motores, me despierta cada mañana, me pone en movimiento o me tranquiliza, me responsabiliza de mis pensamientos y sentimientos, me crea empatía, felicidad y me recuerda todos los días lo afortunada que soy pudiendo realizarlo y compartirlo”, comenta.