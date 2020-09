Encuentros improbables | La Prensa Panamá

Trascender de criticar y convertirnos en agentes de cambio es parte del decálogo de Jóvenes Unidos por la Educación. No somos jóvenes que nos quedamos en el diagnóstico: proponemos. No somos un grupo de jóvenes que buscamos solamente un encuentro improbable para hacer amistades. Somos jóvenes que buscamos un espacio para incidir y transformar a Panamá. Y cada vez somos más.

You May Also Like