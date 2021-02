Encuentro Nacional de Renovación Juvenil será virtual

El sacerdote Raúl De León, asesor del encuentro, indicó que debido a la pandemia, los jóvenes no se podrán reunir de manera presencial como tradicionalmente se hacía, pero no se podía dejar de dedicarle estos días al Señor, sentir su presencia en estos momentos de dificultad y reflexionar acerca de lo que Dios quiere de los jóvenes de hoy.

You May Also Like