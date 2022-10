Encuentro ‘Mujer, Música y Territorio’ reúne a mujeres de Latinoamérica

“Las artistas están fascinadas con el encuentro, porque este es el primero que se hace en Latinoamérica, lo cual tiene un impacto importante y grande. Es un privilegio que parte desde Panamá, que aquí haya nacido esta iniciativa y que nos marque como referente. Muchas de ellas nunca habían estado en Panamá, es su primera vez, están encantadas de lo que han recorrido. Han quedado fascinadas con las presentaciones de las artistas panameñas que no conocían, de quienes no tenían referencias”, comentó Osiris.

El sábado 22 de octubre, las actividades serán desde las 10:00 a.m. en La Manzana de Santa Ana y estarán dedicadas al hip hop. Se realizarán diferentes talleres de baile, ilustraciones y otros; mercaditos; exhibiciones de Freestyle; conversatorios. Y a las 7:00 p.m. se activará la tarima artística llamada ‘Ellas Hip Hop’ con Masta Quba (México), Lenne, Same, Lynn Rimas, ENK (Étnica) y Dj Buen Afro (Panamá).

You May Also Like