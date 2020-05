Para Suárez, esta situación se dio por pura responsabilidad. Vio que a su alrededor había demasiada gente pasándolo mal, y sacó su lado más solidario. “Muchas personas necesitan ayuda y me presenté como voluntaria y desde el primer día me acogieron muy bien así que voy todas las mañanas para ayudar. Es un compromiso con la gente y estoy muy contenta por poder hacer este tipo de cosas”, afirma al respecto.

You May Also Like