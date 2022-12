Encuentran una relación entre las bacterias de la boca y los abscesos cerebrales

La proliferación de ciertas bacterias de la boca se ha venido en tiempos recientes relacionando con un riesgo mayor de sufrir una serie de problemas graves de salud, como demencia o enfermedades cardiovasculares.

Ahora, una nueva investigación ha concluido que determinadas infecciones orales pueden ser un factor que contribuya al desarrollo de abscesos cerebrales potencialmente letales.

La cavidad bucal, fuente de infección

Tal y como explican los autores en el medio especializado Journal of Dentistry, este hallazgo es el resultado del análisis del historial de 87 pacientes admitidos al hospital con abscesos cerebrales junto con el cultivo de muestras extraídas de esos mismos abscesos y de otras partes del cuerpo.





Esto, explican, permitía investigar la presencia de bacterias procedentes de la cavidad bucal en los abscesos cerebrales de los pacientes tanto si se había encontrado una causa (en 35 de los casos) como si no.

Mediante este método, encontraron que los pacientes en los que no se había encontrado la causa (52) tenían tres veces más probabilidades que los demás de presentar bacterias orales en el absceso.

Las bacterias bucales y la salud general

Más concretamente, estos pacientes tenían cuentas mucho más altas de Streptococcus anginosus, una bacteria que puede causar faringitis, bacteriemia e infecciones en órganos internos como el cerebro, los pulmones y el hígado. Coincidentemente, se trata de una bacteria que a menudo está presente en los abscesos dentales.





En base a esto, los investigadores sugieren que la cavidad bucal se pueda considerar una fuente de infección en los casos de absceso cerebral en los que no se haya encontrado una causa clara.

Como señalábamos, recientemente se ha ido descubriendo que las bacterias orales podrían estar implicadas en muchos casos de enfermedades como ictus, cáncer de colon, alzhéimer o demencia, infartos o diabetes.

Referencias

Holly Roy, Raul Bescos, Ewn McColl, Umar Rehman, Elizabeth Cray, Louise A. Belfield, King-David Nweze, Kevin Tsang, William Singleton, Peter Whitfield, Zoe Brookes. Oral microbes and the formation of cerebral abscesses: A single-centre retrospective study. Journal of Dentistry (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jdent.2022.104366