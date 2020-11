Encuentran un auto en el fondo de un río en Soná

Las investigaciones del auto arrojado al río Tribique apenas inician de acuerdo a las autoridades policiales, por lo que no se ha determinado si era o no el que se usó para cometer un robo en la comunidad de Puerto Vidal en el distrito de Las Palmas.

Se logró conocer de ese hecho, que delincuentes lograron llevarse una fuerte suma de dinero a una familia. El comisionado Hing, no precisó si el auto ubicado en el fondo del charco guarda o no relación con la persecución que se dio por parte de la Policía Nacional.

