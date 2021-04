Encuentran restos del submarino indonesio y lo declaran hundido | Noticias Univision Mundo

Se espera que más tarde el sábado se unan también barcos de rescate de Singapur, mientras que los malasios llegarán el domingo, reforzando el rastreo submarino, dijo Djawara Whimbo, vocero del ejército indonesio. Un buque hidrográfico indonesio no pudo dar todavía con un objeto no identificado que mostró un alto magnetismo, que había sido detectado antes a una profundidad de entre 50 y 100 metros (entre 165 y 330 pies), agregó.

You May Also Like