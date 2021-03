Encuentran por primera vez una mutación de la Covid-19 en un bebé infectado antes de nacer

“Nuestro estudio, que acaba de ser publicado en The British Journal of Obstetrics and Gynecology, es uno de los pocos artículos científicos que han investigado la transmisión del coronavirus a través de la placenta “, indica Zaigham.

“El bebé desarrolló anticuerpos contra el virus y no presentó síntomas graves después del parto. Fue, por tanto, el propio sistema inmunológico del bebé el que neutralizó el virus ya que no encontramos ningún anticuerpo en la leche materna”, reveló este investigador en su artículo.

