Encuentran niños laborando en fincas de café, la eterna batalla

El director señaló que no se pode bajar la guardia en de vigilar que no haya presencia de infantes y adolescentes en trabajos que representen un riesgo para su integridad física.

El director señaló que no se pode bajar la guardia en de vigilar que no haya presencia de infantes y adolescentes en trabajos que representen un riesgo para su integridad física

You May Also Like