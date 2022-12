Encuentran muerto al reconocido salsero Lalo Rodríguez en el residencial Sabana Abajo de Carolina

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre completo del artista, despuntó en el mundo artístico desde su adolescencia y comenzó su carrera musical a los 12 años con la orquesta Tempo Moderno. A los 16 años hace su debut profesional, nada más y nada menos, que con la orquesta del maestro Eddie Palmieri. El álbum, titulado “The Sun of the Latin Music”, fue un éxito rotundo tanto en el público como en la crítica especializada y se convirtió en el primer disco de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón.

