Encuentran muertas a una mujer embarazada y a su bebé, tras aparente secuestro en Arkansas

“El forense del condado de Benton me llamó y me dijo: ‘Oye, algo no encaja con esta bebé. Creemos que esto está relacionado con el secuestro’”, dijo Goodwin.

El forense del condado de McDonald, William Goodwin, le dijo a CNN por teléfono que no se ha determinado la causa de la muerte de la bebé. Y añadió que se realiza una autopsia en Little Rock.

