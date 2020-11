Encuentran muerta en costas de Miami a la actriz cubana Broselianda Hernández Boudet

Los familiares detallaron que la artista, de 56 años, salió en la noche del martes a comprar cigarrillos y no regresó a casa. Su cuerpo fue descubierto por un peatón alrededor de las 6:30 (hora local) del día siguiente. Las autoridades suponen que Hernández se ahogó, y no creen que haya sido una muerte violenta.

