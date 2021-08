Encuentran muerta a la ciclista Olivia Podmore y se reaviva el debate sobre la salud mental de los deportistas

La policía investiga las causas de la muerte de la ciclista, que en su última publicación de Instagram dejó un mensaje un tanto preocupante. “El deporte es una gran salida para muchas personas. Es una lucha, es una lucha, pero de muchas alegrías. La sensación de ganar es diferente a cualquier otra, pero cuando pierdes, cuando no eres seleccionado, cuando no calificas, cuando te lesionas, cuando no puedes cumplir con las expectativas, incluso entonces sientes una sensación como ninguna otra ”. Unas palabras que pueden llevar a intuir una complicada situación mental y personal para la deportista tras perderse la cita olímpica japonesa.

