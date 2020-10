Encuentran el cuerpo de una mujer en el río Chiriquí Viejo en Canta Gallo

El director de Sinaproc no descarta que se trate de la señora Cleotide Montezuma de 75 años quien padece de problemas de visión y que fue reportada como desaparecida este sábado cuando presuntamente cayó al río Chiriquí Viejo cuando salió de su casa a caminar a orillas del caudaloso afluente en la comunidad de finca Fátima en el corregimiento de Divalá a unos 13 kilómetros de donde fue ubicado el cadáver de una mujer no identificado.

