Encuentran el cadáver del soldado Juan Muñoz en el Río Grande en Nuevo México | Noticias Univision Sucesos

Ella se enteró de la situación cuando su hijo no se presentó a su entrenamiento de rutina. “Cuando tocaron los policías (la puerta) yo estaba esperando a mi hijo y ellos me dijeron que estuviera preparada para lo peor porque habían encontrado todas sus pertenencias en el carro”, contó entonces a Univision Noticias.

Todavía no se ha confirmado la causa de su muerte, pero una de las hipótesis de las autoridades es que se haya quitado la vida. Su madre, sin embargo, dice que no cree que eso sea lo que sucedió.

