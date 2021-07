Encrucijada en el Órgano Judicial por acuerdo que elimina licencias sin sueldo

Funcionarios del Judicial que se enfrentan a esta paradoja –y que pidieron no ser identificados–, dijeron que temen no ganar los concursos y quedar desempleados.

Cientos de funcionarios del Órgano Judicial se encuentran en una encrucijada, luego de que la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia emitió el acuerdo No 688 el pasado 23 de junio, en el que decidió no prorrogar hasta por cuatro años las licencias sin sueldo a los funcionarios judiciales que han solicitado ese beneficio para aspirar a vacantes interinas en el sistema penal acusatorio (SPA).

