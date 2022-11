Enciende las alarmas

No es inusual que en se produzcan tantos casos en una temporada de VRS, pero sí lo es que el VRS aumente tan pronto en el año. Neuzil sospecha que la culpa la tiene la COVID-19: “Ha causado verdaderos estragos en la estacionalidad de nuestros virus respiratorios”. Ahora que muchas personas ya no utilizan habitualmente mascarillas, los expertos plantean la hipótesis de que los virus han empezado a circular fuera de temporada simplemente porque las personas son más vulnerables a la infección después de dos años sin enfermar.

You May Also Like