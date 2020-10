Encíclicas del Papa Francisco y el coronavirus

Las dos Encíclicas tienen sus raíces en los preceptos teológicos, sociales y ambientales de San Francisco de Asis. La primera en el “Canto de las Criaturas” y la segunda en las “Admonisiones”. Fratelli Tutti, “Hermanos todos” es el profundo mensaje social con la fraternidad, la concientización y la amistad como ejes inquebrantables para construir un mundo mejor; más justo, sostenible, pacífico, con la participación de todos. Gobiernos, instituciones, religiones, sociedad civil. Problemas globales requieren una acción global, no a la cultura de los muros; el amor construye puentes; los derechos no tienen fronteras, es necesaria la ética en las relaciones internacionales; la política, es una de las formas más preciosas de la caridad; el mercado por sí solo no lo resuelve todo; se requiere reformar la ONU; la guerra es un fracaso de la humanidad. El coronavirus tiene orígenes en todos los problemas enunciados en las dos Encíclicas.

You May Also Like