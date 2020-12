“Encaramos 2021 con una fortaleza sin igual para invertir en crecimiento y para aumentar la remuneración al accionista”

El dirigente de la entidad bancaria se ha referido también a los motivos que llevaron a finales del mes de noviembre a romper las negociaciones con Banco Sabadell para una potencial fusión. “Era un buen ejemplo de inversión en mercados donde tenemos liderazgo y donde podemos generar valor al accionista. No ha salido adelante porque no hemos llegado a un acuerdo en los términos económicos”, ha indicado.

You May Also Like