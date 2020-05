Encapuchados roban más de $4,000 de cooperativa en la comarca Ngäbe-Buglé

El presidente del Congreso Regional Tradicional de la comarca Ngäbe-Buglé, comentó además que están cansados de las cosas que pasan dentro de la región de la comarca . Señaló que se hacen las denuncias y no pasa nada, pero cuando es lo contrario las autoridades actúan y hasta los llevan a la cárcel sin saber si son o no culpables .

