¡Enamorada!, Jenni Rivera y el secreto que casi se lleva

Tanto Chiquis Rivera como Estaban Loaiza siempre negaron una traición de su parte y esto fue algo que nunca se comprobó. No obstante, ante la partida de su madre, Chiquis quedó con la angustia de no saber qué pensaba al momento de partir.

Jenni Rivera estaba casi segura de que su hija mayor tenía algo más que una relación hijastra- padrastro con el ex beisbolista y la alejó de ella y su familia. Supuestamente un video fue determinante para que la famosa pensara esto, pero un allegado a la hermana de Lupillo Rivera asegura que la grabación no asegura nada y son solo sombras lo que se alcanza a apreciar.

You May Also Like