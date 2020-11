ENA prevé elevar inversión con nuevo esquema de deuda

En el gobierno de Juan Carlos Varela se reformó la ley que creó ENA y se eliminó el parágrafo de la norma que dictaba que las vías serían gratuitas al saldar las deudas. En ese momento, el Gobierno pensaba utilizar los flujos generados por los peajes para financiar la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, una estructura que no se terminó de concretar y que ha sido descartada por la actual administración, que busca un esquema de financiamiento privado para la obra a través de su contratista, el consorcio chino Panamá Cuarto Puente, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas ya adelantó que en el presupuesto de 2021 no se habían previsto partidas para esta obra.

