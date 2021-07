EN VIVO: Ana Vilma de Escobar: “No recibí ninguna suma de dinero de fondos públicos destinada a completar mi salario”

El diputado Coto pidió le pidió leer en voz alta un documento presentado por el secretario Elmer Charlaix el que supuestamente refleja un recibo en concepto de sobresueldo que habría recibido durante su gestión. De Escobar se negó a leerlo al considerar que al no tener firma, el documento no tiene validez.

Ella le contestó de forma contundente: “A qué palabra le da validez usted, aquí estamos para encontrar la verdad y pareciera que le da más validez a la palabra del expresidente Saca que a la mía que he sido una funcionaria capaz, trabajadora, que nunca he sido corrupta”.

Ante la pregunta, qué opina sobre los sobresueldos, De Escobar señaló que al no haberlo recibido, no estaba para “opinar sobre la licitud o ilicitud sobre esto”.

“La Corte Suprema me exoneró de cualquier responsabilidad de enriquecimiento ilícito y no encontró ningún fondo ilícito o sobresueldo en mi declaración de Probidad”, dijo De Escobar.

