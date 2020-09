En veremos la apertura de las playas en Panamá Oeste

El alcalde Juliao, insistió en que no es el mejor momento para abrir las playas por lo que no descartó que de abrirse las playas, el municipio adopte alguna otra medida, para evitar la avalancha de personas y un rebrote de COVID-19. Previo a la apertura de las playas, el Municipio de Chame, ha mantenido operativos en las playas, aplicando multas de 50 a 1,000 dólares dependiendo de la gravedad.

