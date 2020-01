“En verano tendré que tomar alguna decisión”

El asturiano debutó en esta edición del Rally Dakar, que se estrenaba a su vez en Arabia Saudi, y ha confesado no tener muy claro qué era realmente el Dakar hasta haberlo vivido. “Son dos semanas de competición salvajes . Para ganar el Dakar se necesita una preparación de años, pero al menos me siento competitivo . No puedo decir que nunca ganaré el Dakar, ojalá alguna vez lo gane”.

