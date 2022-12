En varios países ya festejan la llegada del Año Nuevo

Los habitantes de la isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, situada en el pacífico sur, fueron los primeros en recibir el nuevo año 2023, y son seguidos de los ciudadanos del territorio neozelandés de las Islas Chatham, de Tonga y de Samoa y las principales ciudades de Nueva Zelanda.

Los más de 6,500 habitantes de la isla de Kiritimati (también conocida como isla de la Navidad), en Kiribati, entraron en el 1 de enero, 15 minutos antes que las islas Chatham y una hora antes que los países insulares de Tonga y Samoa, también en el pacífico sur, y que la mayor parte de Nueva Zelanda.

Auckland, su capital, es la primera gran ciudad del mundo en recibir el año nuevo y con la vuelta de la normalidad a las celebraciones tras dos años de restricciones por la pandemia de la covid-19.

Una hora después el Año Nuevo llega a Fiyi, Tuvalu, Nauru y otras islas de Kiribati así como la región de Chukotka, en el extremo nororiental de Rusia, mientras que algunas de las principales ciudades de Australia como Sídney, Melbourne o Canberra, reciben el 2023.

