“En un mundo de postureo y redes sociales, pido un poco de realidad”

¿Afecta de alguna manera la situación actual provocada por la COVID en la preparación del directo? Sí, cien por cien. Estamos totalmente limitados por la situación actual y el formato que iba a ser de ocho músicos será de cuatro. Y después de haber trabajado en verano, no sabemos qué va a pasar, pues ahora no se pueden hacer conciertos. Son meses de sequía y sacamos el disco en pleno desierto. Esperamos que en marzo en abril se pueda arrancar.

También, por primera vez, divide las labores de producción con Carles Campi Campón. ¿Tuvo dudas? ¿Qué puede contarnos del proceso? Yo siempre fui coproductor o, incluso, productor único de mis discos, aunque en este caso cedí cien por cien esa labor a Campi, por lo que claro que tuve mis dudas, pero estoy muy satisfecho y creo que fue interesante quitarme yo cierto lastre, no solo a nivel compositivo o de producción, también a nivel instrumental, pues grabé muy pocos instrumentos, lo que hizo que me centrase sobre todo en la interpretación vocal o en el concepto general del disco.

Empezó a estudiar Magisterio, pero lo dejó. En 1996 fue a Lluvia de estrellas con tres amigos e imitaron a The Beatles. Antes de tocar en solitario, tuvo varios grupos: Los Nuestros, The Riddles, Elephant Band, Lovely Luna y Deluxe. Vivió en Buenos Aires entre 2009 y 2014. Acaba de poner música a la campaña turística de Galicia 2021. Está casado y tiene un hijo.

¿Ha influido la pandemia en los procesos creativos y de producción? Sí, porque cuando no llevábamos ni la mitad del disco grabado tuvimos que cortar y empezar de nuevo ya en junio. En el proceso creativo, por suerte, no. Es un disco, en ese sentido, prepandemia y las canciones hacen referencia a mis experiencias vitales de 2019.

