En un mercadito de Panamá se sobrevive con la venta de plantas medicinales

Pero Daniel Obispo, un contador de 29 años y padre de un bebé de nueve meses y una niña de un año, no ha corrido con esa suerte: no ha recibido ayuda estatal ni tampoco encontrado trabajo desde que, poco antes de la pandemia, fue despedido de un organismo público.

Las ventas han bajado en el mercadito, pero Rufina se dice una afortunada porque ha recibido ayuda del Gobierno: “Gracias a Dios me ha tocado, me han apoyado. Yo ahora soy la que trabaja porque mi hijo no puede”.

“Nosotros tenemos el salvoconducto, otros no sé. Pero por ahora, gracias a Dios , no nos han molestado” las autoridades, explica Pérez, que tiene “como 20 años” vendiendo hierbas en su puesto del mercadito de Calidonia.

