En un giro de eventos, Carlos Correa firmaría con los New York Mets

Su acuerdo estaba programado para ser anunciado en una conferencia de prensa el martes, pero los Giants anunciaron esa mañana que había sido pospuesto. The Associated Press informó posteriormente que surgió una preocupación médica no revelada durante el examen físico de Correa, pero las personas de toda la industria que hablaron con ESPN aún creían que el acuerdo se concretaría. Luego, los Mets se lanzaron y firmaron al boricua.

