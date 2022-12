En un escenario de sueldos precarios se abre el debate de si en el futuro será posible pagar las jubilaciones

“ Me da para muy poco , pero bueno, viviendo en casa de papá y mamá…”, comenta una joven que trabaja repartiendo folletos en la calle. “Es imposible independizarme , al menos, de la manera en que me gustaría”, indica otro.

Antes de la pandemia, el 32% de los menores de 30 años ganaban menos de 1.000 euros. Ahora, es el 45% de ellos. Hace tres años, tres de cada diez jóvenes no tenían ingresos. Aunque la situación ha mejorado ocho puntos, la inflación ha hecho que los salarios pierdan poder adquisitivo y más de la mitad de los veinteañeros no puedan emanciparse.

