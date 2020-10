En un debate “cordial”, Mike Pence y Kamala Harris expusieron dos visiones opuestas para el futuro de EEUU

“210.000 personas muertas, más de 7 millones infectados, negocios cerrados. Millones de desempleados. El 28 de enero el Presidente y el vicepresidente fueron informados de la gravedad de esta enfermedad (…) sabían lo que pasaba y no nos lo dijeron. ¿ Se pueden imaginar lo que ustedes hubieran hecho si tenían esa información? (…) Al día de hoy, no tienen un plan ”, decía Harris.

You May Also Like