En un cambio de lineamientos, panel de expertos recomienda que el despistaje de cáncer colorrectal comience a los 45 años de edad | Noticias Univision Salud

“Mucha gente que viene a mi consulta no cree que tiene cáncer colorrectal porque dicen que se sienten bien, pero el hecho de funcionar bien todos los días no indica que no haya algo formándose en el interior del colon, por eso tenemos que ser estrictos con nosotros mismos y hacernos el examen” , dijo en entrevista con Univision Noticias el doctor Eduardo Vilar-Sánchez del Departamento Clínico de Prevención del Cáncer del hospital MD Anderson, en Houston.

