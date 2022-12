“En tu cuerpo tienes lo que necesitas para obtener la calma y conectar con tus propios recursos”

Estos patrones, lejos de cuidarnos, nos activan la parte reactiva gastando así más energía sin llegar a resolver nada de forma adecuada ni coherente, además de provocarnos la sensación de estar en una rueda de hámster, ir agotados, esforzarnos mucho y no llegar… Incluso a veces nos provoca no sentirnos cómodos con los otros y entonces nos sentimos desorientados, estresados, angustiados, con la sensación de no tener la vida que deseamos, que todo va en nuestra contra. Los patrones aprendidos nos conectan con creencias limitantes aprendidas que, en general, están lejos de proporcionarnos autocuidado tanto en lo personal como en lo profesional.

