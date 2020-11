En Trump y Biden, realidad vs. fantasía en Acción de Gracias (Análisis)

«Sé que el país está cansado de la lucha. Pero debemos recordar que estamos en guerra con el virus, no entre nosotros. No uno contra otro», dijo Biden. «Este es el momento en el que necesitamos endurecer nuestras columnas, redoblar nuestros esfuerzos y volver a comprometernos con la lucha».

Después, Trump invitó a los republicanos de Pensilvania a la Casa Blanca para una reunión del ala oeste, dijeron dos fuentes a CNN. Es una repetición de una táctica que el presidente intentó con dos importantes legisladores estatales republicanos de Michigan, que visitaron Washington la semana pasada, para un informe que el presidente esperaba que diera más combustible a sus infundadas afirmaciones de fraude electoral. Pero no recibió ninguno y los republicanos rápidamente emitieron una declaración después de afirmar la verdad, que «aún no se les había informado de ninguna información que pudiera cambiar el resultado de las elecciones en Michigan».

