En tiempos de gripe

Para quienes resaltan la importancia de los objetos en sus vidas, hay una información negativa: la palabra ‘amor’ es la más usada en internet, referencia de cómo andan las cabezas en este mundo globalizado. Domina por buena ventaja (9 a 1) a ‘odio’. No es una garantía, pero es un buen indicio de que no todo está perdido, a pesar de que la palabra ‘guerra’ le gana a ‘paz’.

En República Dominicana, ‘guerra’, que es uno de los apellidos más famosos de la farándula, es vencedora. Los amantes de los ritmos caribeños siempre tenemos presente a Juan Luis, y aparece entonces el vocablo ‘guerra’. En el México anterior al brote de la influenza porcina, había propensión al ‘odio’, en atención a la búsqueda en Google, mientras que Perú hacía gala de amoroso.

Sobre información negativa, de ‘cáncer’ hay más de 200 millones de sitios web en la red.

Los sentimientos son resultantes de las cargas emocionales al ser sometida nuestra mente a determinado medio. Los hay de frustración, felicidad, amor, odio, ternura, dureza. Vocablos con mucha fuerza en la red son ‘sexo’ y ‘gratis’. Saque sus propias conclusiones.

Lenguaje no sexista. Un centro español promueve el Premio T-Incluye 2009 entre aquellos sitios web redactados en lengua española y que tengan como criterio el lenguaje no sexista, por sus cualidades morfosintácticas, léxicas y semánticas, así como soluciones estilísticas adoptadas y la alternancia en el orden de las palabras y desdoblamientos.

Inerme, inerte. Ambos adjetivos proceden del latín. Escritura y pronunciación son parecidas. Los significados distintos. ‘Inerme’ es estar sin armas. Se usa en sentido figurado. ‘Estoy inerme’, quiere decir que no tengo ningún recurso. Ni ángel que me acompañe. En la biodiversidad, es aquello desprovisto de espinas o aguijones. (Al ser atacado, estaba inerme). ‘Inerte’ es sin vida (cuerpo inerte), inmóvil (rostro inerte) o incapaz de reacción (solución inerte).

No lo salva ni el médico chino. Quien ha perdido la salud y sobre quien no existe un pronóstico favorable de vida. ¿Por qué no lo salvaría ni siquiera el médico chino? Si la medicina china tradicional no puede hacer nada, con la fama que posee, estamos perdidos. La medicina china comprende terapias de hierba y alimentación, ejercicios físicos, acupuntura, masajes y meditación. El chi es la energía vital y regula el equilibrio, espiritual, emocional, mental y físico de la persona, y se opone al yin, la energía negativa, y el yang, energía positiva. La enfermedad ocurre, de acuerdo con la medicina china, cuando se altera el flujo del chi y hay un desequilibrio entre el yin y el yang.





MÁS INFORMACIÓN

Me gusta: Me gusta Cargando...