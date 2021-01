En sus mensajes para el año nuevo Trump dijo que “lo mejor está por venir” mientras Biden llamó al país a la unidad | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

“Los desafíos que enfrentamos como país no desaparecerán de un día para otro, pero al mirar hacia el futuro ahora que comenzamos un año nuevo, me lleno de nuevas esperanzas sobre las posibilidades de mejores días por venir. Tras un año de dolor y muertes, unámonos, sanemos, y reconstruyamos en 2021”, dijo Biden en un mensaje difundido en Twitter.

