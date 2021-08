“¿En serio vais a defenderme así?”

“Cuando empieza el partido él ve que empujamos al grande y pasamos por detrás los bloqueos. Tras anotar el primer triple pasa por delante mío y me dice ‘Coach, ¿en serio van a pasar por detrás los bloqueos?’ “, explicó Hernández. “Le dije que sí y me miró diciendo que era un problema mío”.

You May Also Like