¿En qué se parece la contienda de Trump y Biden a la de 2016 y en qué difieren?

“Las papeletas no se regresan solas”, dijo a los periodistas el director de campaña de Trump, Bill Stepien. “Tenemos el mejor despliegue territorial… en la historia política. Joe Biden no tiene ninguno”.

Hace cuatro años este mes, la campaña de Trump fue dada por muerta cuando Hillary Clinton amplió su ventaja ; los republicanos huyeron del barco que aparentemente se estaba hundiendo y Lin-Manuel Miranda se burló de Trump con una interpretación de ‘Never going to be president now’ para el deleite de los fans del programa de televisión Saturday Night Live.

