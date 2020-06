en qué se diferencian y cómo afectan a tus finanzas

No obstante, tanto la separación como el divorcio comparten diferentes aspectos. El principal es el cese de la convivencia . Esto implica que, a partir del momento en el que se produzca la separación o el divorcio, los cónyuges no podrán vivir bajo el mismo techo.

La separación y el divorcio comparten varios puntos en común pero no todos. Su principal diferencia es la reversibilidad , es decir, la posibilidad de dar marcha atrás si la pareja se arrepiente de la decisión. Esto solo será posible en la separación, ya que en el caso del divorcio sería necesario casarse de nuevo. Asimismo, los separados no podrán contraer matrimonio con otra persona, mientras que las parejas divorciadas sí, puesto que el matrimonio ya se habría extinguido.

You May Also Like