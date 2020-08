en qué se diferencia la pérdida del olfato en cada caso

“Esto es muy emocionante porque significa que las pruebas olfativas y gustativas podrían utilizarse para discriminar entre los pacientes de COVID-19 y las personas con un resfriado o gripe regular. Aunque estas pruebas no podrían sustituir a los instrumentos de diagnóstico formales, como los hisopos de garganta, podrían ser una alternativa cuando no se dispone de pruebas convencionales o cuando se necesita una detección rápida , en particular en el nivel de atención primaria, en los departamentos de emergencia o en los aeropuertos”, apunta el investigador.

Las principales diferencias encontradas son que, aunque los pacientes con COVID-19 también pierden el sentido del olfato, pueden respirar libremente, no tienden a tener la nariz tapada o goteando y no pueden detectar los sabores amargos o dulces. Estos hallazgos dan peso a la teoría de que el COVID-19 infecta el cerebro y el sistema nervioso central.

You May Also Like