en qué países están permitidas, en cuáles prohibidas y en qué sitios el astado no muere

Pero la votación fue de tipo cantonal (provincial) y no nacional. En el 57% de cantones ganó el Sí a la prohibición y en el 42% ganó el No. De modo que los espectáculos donde muere el toro han podido seguir celebrándose en 94 cantones. En el resto, puede haber corridas si, como en Portugal, se respeta la vida del animal.

Desde ese momento no ha habido corridas. Y no las habrá hasta que termine el proceso judicial, que puede durar meses. La asociación civil Justicia Justa puso una demanda contra los toros por el derecho a un medio ambiente sano que aparece en el artículo 4 de la Constitución mexicana. El juez lo aceptó y el asunto está en discusión jurídica.

