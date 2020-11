¿en qué consiste? ¿Qué riesgos tiene?

Otro de los riesgos es que la intervención sea fallida y, por tanto, se produzca más adelante un embarazo no deseado al no volver a utilizar otros anticonceptivos.

Uno de los motivos por los que se toma esta decisión es para evitar el uso de otros anticonceptivos. Una vez realizada la ligadura de trompas, ya no se necesita ningún tipo de anticonceptivos, aunque este método no previene las enfermedades de transmisión sexual, tal y como indican desde Mayo Clinic.

Así, es necesario tener claro en qué consiste este método y conocer el resto de posibilidades anticonceptivas antes de tomar una decisión. Según una encuesta de la Asociación Española de Contracepción, realizada en 2018 a un total de 1.800 mujeres de entre 15 y 49 años, un 31,4% de las mujeres que optaron por una ligadura de trompas, no lo hubieran hecho en caso de haber conocido los métodos reversibles de larga duración, teniendo en cuenta solo a las mujeres que no conocían estos otros métodos.

La ligadura de trompas es una de las opciones anticonceptivas irreversibles para las mujeres , es decir, un método definitivo que suele estar destinado a aquellas mujeres que ya han sido madres y no quieren tener más hijos o para las que no han tenido hijos y están seguras de que no quieren tenerlos.

