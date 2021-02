¿en qué consiste? ¿Qué diferencia tiene con la PCR convencional?

La PCR es reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase chain reaction) y es la prueba más eficaz para el diagnóstico de la Covid-19 . Tiene una sensibilidad de entre el 80 y el 90%. Pese a su fiabilidad, este martes se confirmó que el presentador de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos, dio positivo en una “PCR de cadena larga” después de dar negativo en una PCR y en un test de antígenos. “Los expertos me han recomendado que me hiciese también un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad y en ese he salido positivo”, así lo explicó el propio Motos.

