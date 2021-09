En qué consiste la técnica de la ‘regleta’ para robar en cajeros y cómo evitarla

De cualquier forma no debemos preocuparnos en exceso a la hora de acudir al cajero automático más cercano para sacar dinero en efectivo, pues existen varias maneras de impedir que nos roben utilizando esta técnica . Para ello, es recomendable inspeccionar la rendija en la que recogemos los billetes para cerciorarnos de que no hay un doble fondo.

