¿en qué casos se puede suspender o bloquear mi cuenta y cómo puedo recuperarla?

Twitter ha suspendido la cuenta de Vox por “incitación al odio” . El partido de Santiago Abascal se enzarzó el pasado sábado con la portavoz del PSOE , Adriana Lastra , por el pin parental , diciendo que “con dinero público” se promueva “la pederastia”. La plataforma comunicó al partido que no podría publicar más mensajes si no borraba el polémico ‘tuit’, algo a lo que se negaron .

