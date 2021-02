¿En qué casos el dolor de espalda puede ser indicativo de una enfermedad grave?

Estas son algunas de las enfermedades que el cuerpo puede estar avisando de que hay con un dolor de espalda. No obstante, las razones pueden ser otras. Desde una torcedura, osteoporosis, artritis, etc . Acudir al médico lo antes posible ayudará a salir de dudas e iniciar un tratamiento que mejore la calidad de vida.

No obstante, cuando un dolor de espalda está acompañado de otros síntomas hay que estar alerta porque no son normales. Que se sienta rigidez, pinchazos o que el dolor se extienda a otras partes de la espalda es algo habitual. Pero, los siguientes síntomas pueden avisar de que algo más está sucediendo:

Los médicos suelen indicar que un dolor de espalda que no es grave suele remitir en unas pocas semanas tomando algún analgésico, asistiendo a un especialista en masajes o realizando ejercicios que relajen la zona. Sin embargo, aunque los casos en los que un dolor de espalda puede indicar algo grave no son frecuentes, conviene tenerlos en cuenta por si acaso.

You May Also Like