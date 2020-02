¿en qué bancos puedo librarme de pagar?

Ante estos variaciones, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda que cada cliente se informe bien de su situación y de los pagos que va a tener que realizar con el endurecimiento de las condiciones. En el caso de no sentirse satisfecho o no querer abonar las nuevas tarifas que exigen la OCU sugiere cambiar de entidad y optar por una cuenta con mejores condiciones. Para ello, pone a disposición de los indecisos una calculadora para comparar las principales cuentas corrientes del mercado.

Para poder ahorrarse esos pagos de mantenimiento, aquellos clientes que antes no pagaban nada, ahora deberán abonar una comisión de cinco euros al mes (60 euros al año), a no ser que: tengan la nómina domiciliada y algún seguro o préstamo contratado con la entidad o disponer de al menos 10.000 euros invertidos en fondos de inversión del banco.

Por lo tanto, para aquellos clientes que no cumplan con ninguna de las nuevas condiciones indicadas ya no será suficiente haber domiciliado su nómina. Deberán pagar seis euros al mes (72 euros al año) además de tener que abonar 14 euros adicionales por la tarjeta de débito. La situación empeora para aquellos que ni siquiera tengan domiciliado un ingreso: deberán pagar 14 euros mensules por mantener la cuenta, es decir, 168 euros al año más 28 euros por la tarjeta de débito.

