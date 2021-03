en plena naturaleza y entre amigos

La pesadilla de la presentadora de Sálvame, que recientemente apareció en Got Talent, ya ha terminado. “Ha sido muy difícil, porque estás sola, porque no sabes qué va a pasar, si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar”, contaba tras anunciar cómo había pasado la enfermedad. Por suerte, todo quedó en un susto.

“El día octavo empecé a sentir una presión en el pecho, me costaba respirar”, contó la gaditana, a lo que añadió: “Me fui al hospital Quirón, me hicieron una placa y vieron que había niveles que tenía muy alterados: la ferrita, algunos problemas de coagulación…”.

